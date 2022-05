Stiri pe aceeasi tema

Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, i-a indemnat, sambata, pe tineri, la Congresul Studentilor, sa se implice in viata publica a tarii pentru ca deciziile care se iau le vor influenta viata, anunța agerpres.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, i a indemnat, sambata, pe tineri, la Congresul Studentilor, sa se implice in viata publica a tarii pentru ca deciziile care se iau le vor influenta viata.Dintre voi se vor selecta liderii Romaniei de maine. Oamenii de afaceri, managerii, conducatorii…

- Președintele CSM se alege astazi, dintre cei noua judecatori și cinci procurori desemnați de magistrați ca membri CSM. CSM are in componenta 19 membri. Intre aceștia se afla noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor. In CSM mai sunt cooptați…

- Solistul grupului rock irlandez U2 , Bono, și colegul sau de trupa The Edge au susținut duminica, 8 mai, un concert de 40 de minute intr-o stație de metrou din capitala ucraineana Kiev și i-au laudat pe ucrainenii care lupta pentru libertatea lor fața de Rusia. „Președintele vostru conduce lumea spre…

- In ziua de 24 aprilie 2022 se desfașoara turul al doilea, cel decisiv, in care se alege președintele Franței. Cei doi candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Peste 3000 de cetațeni francezi urmeaza sa voteze, la 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei. Secțiile de vot din Romania funcționeaza la…

- Klaus Iohannis nu a venit la congresul PNL, unde Nicolae Ciuca a fost ales noul președinte al liberalilor. La precedentul Congres al PNL, unde a existat o confruntare intre Ludovic Orban și Florin Cițu, președintele Klaus Iohannis a fost prezent. La acel congres, Klaus Iohannis l-a susținut pe Florin…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ”vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ”sunt abia la inceput”. ”Vor veni zile grele. Si trebuie sa fim…

- Presedintele PNL, Florin Citu, sustine ca „singura masura care creste acum veniturile nete ale tuturor salariatilor si nu reprezinta un cost pentru companii este reducerea contributiilor”.„Bineinteles ca au aparut imediat „specialistii” din tabara populistilor sa ne spuna ca o asemenea masura ar afecta…