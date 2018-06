Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului Romaniei, considera ca rganizarea unui referendum in urma deciziei Curtii Contitutionale a Romaniei (CCR) este “o instigare la nerespectarea Constitutiei si a deciziilor Curtii”. “Nu se poate asa ceva”, a spus Tariceanu la Digi 24, referindu-se la faptul…

- Dacian Ciolos crede ca presedintele Klaus Iohannis, in contextul in care Curtea Constitutionala spune ca presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, “trebuie sa riste orice din punct de vedere politic” pentru a apara Consitutia. “Cred ca domnul presedinte…

- "Urmarim indeaproape evenimentele. Aceasta este o problema interna a Romaniei", a transmis Ambasada SUA la Bucuresti, joi, la solicitarea news.ro . Curtea Constitutionala a constatat miercuri existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…

- Decizia Curtii era previzibila. Dupa decizia 45 (din 2018 – n.r.), cand Curtea a spus foare clar ca presedintele Romaniei nu are, potrivit Constitutiei, atributii referitoare la procurori, presedintele trebuia sa ia act de acest lucru si sa aiba o alta atitudine atunci cand ministrul Justitiei i-a…

- Curtea Constituționala arata, în comunicatul oficial privind decizia de existența a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, ca șeful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti seara ca in momentul in care a solicitat revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a folosit argumente juridice si manageriale, in timp ce raspunsul presedintelui Klaus Iohannis a fost unul pur politic, scrie Romania TV. Rationamentele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.