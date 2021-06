Ludovic Orban, despre educația sexuală în școli: „Trebuie să se ajungă la o formă de echilibru” Trebuie sa se ajunga la o forma de echilibru care sa satisfaca parinții care sunt ingrijorați ca ar putea fi folosita educația sexuala in școli intr-un sens nepotrivit pentru copiii lor și cei care susțin ca este nevoie de educație sexuala in școli, spune președintele PNL, Ludovic Orban. „Este vorba despre un subiect care ține de conștiința și este greu sa luam o decizie a nivelul coaliției sa susținem un punct de vedere unitar. E adevarat, am discutat acest subiect. S-au exprimat puncte de vedere, pareri, dar inca nu s-a luat o decizie in coaliție. Este vorba de o anumita dificultate de a putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

