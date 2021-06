Stiri pe aceeasi tema

- „Nici astazi dosarul Mineriadei nu a fost finalizat, la fel ca dosarul Revoluției. Este împotmolit în proceduri, iar adevarații vinovați nu sunt pedepsiți. Eu am o opinie clara: nu s-a dorit finalizarea acestor dosare. Au trecut 31 de ani, dosarele…

- Orban: Nu s-a dorit pedepsirea vinovatilor pentru mortii din Revolutie si pentru mineriade/E o mana nevazuta care parca trage sfori cand e vorba de evenimente cu vinovatii la cel mai inalt nivel Ludovic Orban a participat duminica la ceremonia de comemorare a Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990.…

- “O mana nevazuta parca trage sfori cand e vorba de evenimente in care exista vinovații la cel mai inalt nivel”, a declarat președintele PNL Ludovic Orban duminica dimineața, in Piața Universitații unde a participat la comemorarea victimelor Mineriadei, referindu-se la dosarele Mineriadei și Revoluției,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat duminica, in Piața Universitații, unde a depus o coroana pentru comemorarea victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990, ca dupa 31 de ani dosarul privind mineriada "nu s-a dorit sa fie finalizat".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Social – democrații mizeaza pe sprijinul celor de la Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) in redactarea și votarea moțiunii de cenzura. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a recunoscut miercuri seara, la TVR1, ca echipa social – democrata nu a inceput inca sa redacteze textul moțiunii de cenzura. „O…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor sa se mobilizeze pentru a organiza alegeri interne in partid, iar in toamna sa fie organizat Congresul PNL. Graba liberalilor vine din cauza temerii ca in septembrie am putea avea valul patru al pandemiei de Covid-19. Ludovic Orban le-ar fi spus…