Premierul Ludovic Orban a declarat ca pensiile vor crește in acest an, așa cum era prevazut, insa a precizat ca poate sa spuna in ce procent se va intampla. Potrivit spuselor sale, cuantumul majorarii va fi stabilit in funcție de evoluția economiei. „Dupa cum bine știți, conform pactului de stabilitate, dupa primele șase luni ale fiecarui an, Ministerul de Finanțe trebuie sa publice un raport și prognoze. In funcție de deciziile care se impun, cu siguranța vom crește și pensiile, in funcție de resursele bugetare și prognoze”, a spus premierul. Orban a evitat sa spuna daca se va respecta prevederea…