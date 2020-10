Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel iși vor pierde orice credibilitate profesionala pentru ca au decis sa candideze la pe listele PSD la alegerile din 6 decembrie.

- Gabriela Firea a reacționat duminica seara, dupa ce Ludovic Orban i-a criticat pe medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel pentru candidatura lor la alegerile parlamentare pe listele PSD, la Camera Deputaților, respectiv la Senat.

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa ce Ludovic Orban i-a criticat pe medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel pentru candidatura lor din partea PSD la alegerile parlamentare, ca daca aceștia ar fi ales PNL atunci Orban ar fi avut o cu totul…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca masca sanitara ar trebui sa fie purtata și pe strazi, in București, dupa numarul mare de infectari raportat zilnic. Profesorul Rafila a spus ca „se va ajunge și la 1.000” de pacienți la terapie intensiva, pentru ca se observa „salturi”…

- Premierul Romaniei nu e deloc incantat de faptul ca reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a hotarat sa intre in Partidul Social Democrat. Mai mult decat atat, Ludovic Orban spune ca Rafila a luat o decizie gresita, iar PSD este un partid care nu se schimba usor, doar cu o „floare”.

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 14,84% in primele sapte luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 3.179 insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Cererea cantaretei Britney Spears de a nu fi repusa sub tutela tatalui ei va fi solutionata cel mai devreme in luna februarie a anului viitor, a decis un judecator din California, potrivit The Guardian, anunța news.ro.James Spears a fost tutorele legal al fiicei lui, acum in varsta de 38 de…