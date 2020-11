Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, va merge la Sibiu si la Alba Iulia pentru a discuta cu autoritatile de acolo inainte de a se lua o decizie cu privire la carantinarea celor doua municipii. „Daca vom ajunge in situatia de a fi necesara…

- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat ieri seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a relatat și o experiența personala, pentru a arata cum reacționeaza atunci cand se intalnește…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca noul record de imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore din Romania arata ca situația nu este sub control, deși in zilele precedente numarul cazurilor noi era in scadere."Acest lucru arata ca situația nu este sub…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența atrage din nou atentia asupra presiunii pe care pandemia o pune asupra sistemului medical, in special pe sectiile de terapie intensiva. Acesta avertizeaza ca medicii vor trebui sa aleaga in curand pacientii pe care ii vor salva.