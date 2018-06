Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea", scrie...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana viitoare, insa nu poate garanta ca parlamentarii puterii cu care s-a luat legatura o vor vota scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in sedinta Biroului Executiv al liberalilor a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului. Textul motiunii urmeaza sa fie redactat...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Partidul National Liberal va incepe pregatirea pentru motiunea de cenzura si ca se va discuta cu orice parlamentar care este constient de pericolul in care se afla interesele Romaniei, din cauza guvernarii PSD.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut joi ca au aparut deja tensiuni intre PSD și ALDE dar ca acestea nu sunt suficiente pentru a determina un vot al formațiunii lui Calin Popescu Tariceanu impotriva Cabinetului Dancila. El a reafirmat ca moțiunea de cenzura va fi depusa la momentul oportun astfel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.