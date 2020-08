Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, joi, ca odata cu inceperea noului an școlar, se va menține masura prin care in cazul suspendarii cursurilor, un parinte va putea beneficia de concediu platit 75%. Masura va fi insa flexibila in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate.

