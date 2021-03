Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Judetean al filialei PNL Caras-Severin a adoptat vineri decizia de sustinere la urmatorul Congres a candidaturii presedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie, iar la finalul discutiilor a apreciat ca ”sectorul energetic este de o importanta majora pentru economia nationala”. ”Guvernul va deschide urmatoarele apeluri pentru restul…

- ”Am avut astazi o intrevedere cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie. Sectorul energetic este de o importanta majora pentru economia nationala, iar dezvoltarea, extinderea retelelor de gaze, precum si distributia de gaze naturale sunt tratate cu prioritate”, a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat la sefia partidului. "Mi-am informat colegii, pentru ca au fost foarte multe speculatii, ca am aceasta intentie si ca voi prezenta public imediat ce voi propune declansarea procedurile de…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca doreste sa candideze pentru functia de presedinte al PNL la Congresul partidului, ca si-a anuntat colegii ca are aceasta intentia si imediat dupa ce va propune declansarea procedurilor pentru convocarea Congresului, va materializa aceasta intentie, conform…

- O noua organizatie judeteana a PNL isi manifesta sprijinul pentru actualul lider liberal Ludovic Orban, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Citește și: Judecatorii CCR explica de ce nu pot crește pensiile cu 40%: victorie de etapa a Guvernului/ MOTIVARE Biroul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca, desi a explicat ca data la care va avea loc congresul PNL depinde de situatia epidemiologica, a vazut ca ar exista doua opinii in privinta organizarii congresului, una potrivit careia el doreste ca acesta sa aiba loc mai repede si alta…

- Miercuri, in jurul orei 13:00, statiile independente de monitorizare a aerului indicau un nivel ridicat de poluare in Capitala. De exemplu, in Piata Romana erau 81 de micrograme de particule nocive pe metru cub, ceea ce inseamna o depasire de cel putin trei ori a limitei normale, potrivit digi24.ro…