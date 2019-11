Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta plenului Parlamentului a inceput. Premierul desemnat, Ludovic Orban, va prezenta Programul de Guvernare si lista cu persoanele propuse pentru a face parte din Guvern. Noul Executiv are mari sanse sa treaca: liberalii se bazeaza pe 240 de voturi, dupa ce Mihai Tudose a convins mai multi parlamentari…

- Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca n-a vazut in ultimii 30 de ani ca doua partide, cum sunt PSD și Pro Romania, sa boicoteze o ședința a Parlamentului in care se voteaza investirea unui Guvern.”Va marturisesc ca nu-mi aduc aminte ca in ultimii 30 de ani sa se fi intamplat ca doua…

- Vicepreședintele Senatului, liberala Alina Gorghiu, va conduce ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului în care se va da votul de încredere asupra Cabinetului Orban, în condițiile în care PSD boicoteaza plenul. Ședința este programata sa înceapa la ora 14.00. ”E…

- Premierul desemnat Ludovic Orban s-a declarat încrezator ca un numar cât mai mare de parlamentari Pro România și PSD vor vota astazi pentru învestirea Cabinetului sau, în ciuda boicotului fara precedent anunțat de cele doua grupuri parlamentare. Liderul PNL a mai spus ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca noul guvern prezentat de premierul desemnat, Ludovic Orban, este unul cu care "poti sa iti faci treaba un an", insa a adaugat ca inca nu poate sa se pronunte daca va fi bun sau nu. "Nu exista nicio surpriza, ceea ce discutasem…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Negocieri cu toate partidele …

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…