- Mihai Weber il acuza pe Florin Cițu ca a facut declarații iresponsabile și alarmiste legate de viitorul celui mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania, Complexul Oltenia. Reacția liderului PSD Gorj vine dupa ce ministrul Finanțelor a spus, la o conferinta organizata de Banca Europeana…

- Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici a prezentat duminica o serie de documente la Antena 3, facand referire la acuzațiile lui Florin Cițu.Rareș Bogdan, reacție in scandalul legat de medicul Mircea Beuran: 'Se poate creea un curent periculos pentru justiția din Romania' „Cifrele…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in situatia in care va fi adoptata propunerea formulata de Ministerul Sanatatii potrivit careia spitalele private ar putea oferi servicii medicale in cadrul programelor nationale de sanatate, beneficiarii acestor servicii nu vor trebui sa plateasca, pentru ca legea…

- Premierul Ludovic Orban i-a acuzat pe cei de la PSD ca au produs un fake news, in momentul in care au spus ca Executivul dorește desființarea programului ”Prima Casa”. Cei de la PSD ii dau replica și arata ca ei s-au bazat pe declarațiile publice ale ministrului de Finanțe, Florin Cițu, cel care…

- PSD a anuntat, prin vocea liderului sau interimar, Marcel Ciolacu, ca va depune motiune de cenzura, dupa ce Guvernul Orban a decis sa isi angajeze raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "O sa depunem o moțiune de cenzura impreuna cu primii parteneri, cu grupul UDMR. Și va spun…

- Documente atasate: Textul motiunii Senatul dezbate luni, de la ora 16:00, prima motiune simpla de care este vizat un membru al Cabinetului Orban. Motiunea depusa de PSD impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, este intitulata ”Guvernare PNL – numele tau este AUSTERITATE”. La randul sau, ministrul…

