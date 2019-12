Stiri pe aceeasi tema

- "Tranzitia va fi progresiva" spre un sistem universal de pensii, care urmareste sa fuzioneze cele 42 de sisteme existente in prezent in Franta, a promis Philippe, dand asigurari ca reforma nu se va aplica francezilor nascuti inainte de 1975. "A venit timpul pentru sistemul universal. Cel al regimurilor…

- Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca n-a vazut in ultimii 30 de ani ca doua partide, cum sunt PSD și Pro Romania, sa boicoteze o ședința a Parlamentului in care se voteaza investirea unui Guvern.”Va marturisesc ca nu-mi aduc aminte ca in ultimii 30 de ani sa se fi intamplat ca doua…

- Premierul desemnat Ludovic Orban conteaza pe 237 - 243 de senatori si deputati pentru votulde investitura pe care Parlamentul urmeaza sa-l acorde Cabinetului sau. El califica drept ”jalnic” boicotul anuntat de PSD si de Pro Romania.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a spus ca s-a ferit sa discute cu parlamentari ai Pro Romania pentru a vota Guvernul PNL, din respect pentru comportamentul lor la motiunea de cenzura, dar ca, daca vede obstructionism, atunci va avea discutii individuale cu acestia.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii sunt in discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina...

- Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania pentru a obtine sustinerea Guvernului. Victor Ponta a declarat dupa intalnirea cu liderul PNL ca nu va sustine noul cabinet, iar Ludovic Orban ca nici nu isi doreste o guvernare alaturi de Ponta. Celelalte partide parlamentare au anuntat…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a explicat la „Adevarul Live” de ce senatorii liberali nu au votat in favoarea legii initiate de PSD pentru impozitarea pensiilor speciale. Acesta a explicat ca este neconstitutionala si ca ar crea o discriminare. Totodata, Orban afirma ca legea nu va trece de Camera Deputatilor…