Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dumicica, in timpul unei vizite in județul Valcea, ca este nevoie de alegeri anticipate pentru ca „este foarte dificil, cu actualul Parlament, sa se adopte legi care sa fie legile așteptate de oameni”, conform Mediafax.Citește și: Codrin Ștefanescu TUNA…

- In ultimele zile, doua dintre anunturile facute de premierul Ludovic Orban au bulversat Romania. De parca nu era suficient ca rectificarea bugetara promisa de Guvern, in special primarilor PNL, nu se intampla si pune in dificultate majoritatea comunitatilor locale Actuala Putere socheaza acum cu o alta…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Ludovic Orban a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca realizarea alegerilor anticipate, așa cum doresc Klaus Iohannis, PNL, USR și PLUS, sunt aproape imposibil de realizat.”Alegeri anticipate sunt greu de facut, vor provoca o criza politica. Pentru alegeri anticipate, trebuie ca doua propuneri…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca substanțele folosite la deratizarea din Timișoara „se manipuleaza in Romania de catre oricine: se comercializeaza, se administreaza și pot face mult rau cand nu sunt foarte bine destinate”, conform Mediafax.Citește și: Patronul firmei care a facut…

- Este intrebarea aflata pe buzele multor romani. Vom avea campanie electorala macat in turul al doilea? Este extrem de posibil ca raspunsul sa fie da și Iohannis și Dancila sa se confrunte in cadrul unei dezbateri electorale.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila…

- "Astazi este ziua in care prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a depus, la Parlament, lista Cabinetului. Sa ne fereasca Cel de sus de un Guvern Orban care sa acapareze puterea. Sunt convins ca nu vor reusi! Nici sa-si treaca guvernul, nici sa arunce Romania in ghearele disperarii (...). Si pentru…

- Cosmarul pe care il traieste Romania a incetat, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata de Parlament, scrie Agerpres.Cosmarul pe care il traieste Romania a incetat. ... Multumesc presedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea decisiva in succesul…