- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR va trece la votul programat miercuri, in Parlament. Premierul a spus ca PNL nu va vota niciun viitor guvern, deși va fi unul tot liberal, pentru ca sa fie declanșate alegerile anticipate. Orban…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, in urma unei intalniri cu premierul Ludovic Orban, faptul ca i-a transmis acestuia poziția USR și i-a solicitat sa trimita Legea bugetului in Parlament, nu sa o treaca prin angajarea raspunderii parlamentare.Citește și: SURSE - Planul 'B' in PNL daca pica…

- Dan Barna face o dezvaluire uluitoare: PNL si USR lucreaza deja intes la pregatirea unui nou guvern format de cele doua partide. Acesta le-a dezvaluit unor sustinatori ca recentele atacuri ale unor parlamentari...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la B1 TV, ca PRO Romania se va desființa in maxim o luna."Va spun ceva, sa afle Victor Ponta de la noi. In maximum o luna, toți parlamentarii lui se vor intoarce in PSD. o sa vedeți. Nu știu daca și Tudose, dar va spun ca așa se va intampla",…