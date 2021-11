Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat duminica, la Realitatea Plus, ca in opinia sa președintele Klaus Iohannis vrea intrarea PSD la guvernare pentru o ințelegere pe termen lung in care șeful statului, dupa ce iși termina mandatul, sa fie Prim-ministru, iar viitorul Președinte sa fie de la PSD.…

- CARAȘ-SEVERIN – Noul președinte al liberalilor, Florin Cițu, a obținut, sambata, 2878 de voturi, iar Ludovic Orban a fost votat de 1898 de delegați PNL! In prima sa reacție dupa alegerea ca președinte al PNL, premierul Florin Cițu a declarat ca de-acum inainte partidul va fi unul unit și iși va canaliza…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu spune ca huiduielile din timpul discursului lui Florin Cițu nu au fost spontane, ci organizate din timp. In același timp, Pirvulescu crede ca in ciuda a ceea ce s-a intamplat astazi la Romexpo, partidul nu se va destrama. Libertatea:…

- ”Florin Citu nu are motive sa demisioneze sau sa fie demis”, a spus marți Klaus Iohannis, aflat la New York, adaugand ca actualul premier poate ramane in funcție pana la urmatoarele alegeri. Seful statului a mai anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ”deplasat” faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful, despre care a spus ca nu este un sport excusivist. Intr-o declarație pentru B1 TV, Orban l-a contrazis pe șeful statului, precizand ca cei care iși doresc sa joace golf au…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, subliniaza ca acela care este ales presedintele PNL trebuie sa fie un bun candidat la alegerile prezidentiale, "chiar daca nu va candida el", amintind ca, in 2014, el s-a retras din cursa pentru sefia PNL in favoarea lui Klaus Iohannis, dupa ce s-a asigurat ca acesta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, poate rezolva imediat criza politica de la București. Este nevoie de un un tete-a-tete cu cei implicați, nu știu de ce nu o face, spune Orban, potrivit Mediafax. Liderul PNL a declarat miercuri ca președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Focsani, ca va continua parteneriatul cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si dupa ce va castiga alegerile pentru presedintia PNL la congresul din 25 septembrie. "Asa cum am avut un parteneriat onest, in beneficiul…