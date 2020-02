Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, și va vota împotriva noului Guvern, pentru a susține opțiunea pentru alegeri anticipate.„Am discutat acum câteva minute cu premierul desemnat” și vom vota împotriva…

- Prim-vicepreședintele PNL a declarat ca vor avea loc alegeri anticipate și susține ca intra in joc președintele Klaus Iohannis. Totuși, el anunța ca, cel mai probabil tot Orban va fi propus. "Este oficial - in Romania vor avea loc alegeri anticipate," a anunțat, astazi, prim-vicepreședintele PNL Rareș…

- Motiunea de cenzura „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”, initiata de PSD si sustinuta de UDMR, este dezbatuta in Parlament miercuri, de la ora 12:00. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca sunt suficiente voturi pentru ca motiunea sa treaca, in timp ce premierul Ludovic Orban…

- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR va trece la votul programat miercuri, in Parlament. Premierul a spus ca PNL nu va vota niciun viitor guvern, deși va fi unul tot liberal, pentru ca sa fie declanșate alegerile anticipate.Orban…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, marți, la Cotroceni, cu prmeierul Ludovic Orban, dar și cu vicepremierul Raluca Turcan. Surse din PNL ne-au explicat ca președintele Klaus Iohannis este decis sa forțeze organizarea de alegeri anticipate și in acest sens ii va solicita premierului Ludovic Orban…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…