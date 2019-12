Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa in Ilfov, ca salariile demnitarilor vor fi „inghețate”.Prim-ministrul Romaniei are in vedere doua variante, pentru a fi pusa in practica aceasta masura: prin modificari aduse la Legea bugetului de stat sau prin ordonanța de…

- Pentru a se incadra in deficitul de circa 3,5%, Guvernul Orban are un plan pentru reducerea cheltuielilor pe anul viitor. Ministrul Finanțelor, Florin Citu, a declarat ca inghetarea salariilor demnitarilor, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat și chiar concedieri in sectorul bugetar sunt…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernul pregatește un proiect de lege pentru repararea inechitaților in legislația din domeniul pensiilor. El a precizat ca printre problemele cu care se confrunta persoanele cu handicap se numara adaptarea invațamantului la nevoile acestora.„Noi…

- Guvernul doreste sa finalizeze hotararea referitoare la salariul minim pana la sfarsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pana la sfarsitul anului.Premierul Ludovic Orban crede ca diferențierea salariului minim in funcție de studii nu se justifica. "Nu poate exista salariu…

- Premierul Ludovic Orban spune ca PSD ”si-a batut joc” de banii publici si a adus Romania intr-o situatie in care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit de 3 la suta din Produsul Intern Brut. El a mai spus ca, daca in tarile europene incasarile bugetare reprezinta peste 30 la suta din PIB,…

- Premierul Ludovic Orban spune ca dupa incheierea turului doi al alegerilor prezidentiale, Guvernul va incepe analiza prefectilor si ca ii astepta sa revina la lucru pe cei care se afla in concedii medicale pentru a-si scrie demisiile.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spune ca a gasit o „gaura” de aproximativ 21 de miliarde de lei la buget și ca va organiza o conferința de presa pentru mai multe explicații. „Guvernul PSD a “estimat” venituri 249 miliarde lei in primele 9 luni din 2019. Executia arata 228 miliarde lei!!! Gaura…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca nu se pune problema afectarii drepturilor salariale, insa vor urca reduceri pe partea de cheltuieli de personal, prin restructurari ale aparatului administrativ. Liberalul a afirmat ca deficitul de 6% estimat de Comisia Europeana pentru anul 2021 nu reflecta…