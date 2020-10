Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, 19 octombrie, ca afterschool-urile și creșele din București pot funcționa in continuare, in condițiile in care acestea nu fac parte din activitațile care se supun...

- „Nu fac parte din activitațile care intra in restricții cele din creșe și afterschool-uri. Nu fac obiectul reglementarii. Sigur ca odata cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul normal nu prea mai poate sa funcționeze pentru ca, daca elevii nu se duc la școala și participa online la procesul…

- Numarul de cazuri pe cele 14 zile de restricții va fi evaluat dupa terminarea perioadei, iar in funcție de rezultat autoritațile vor decide reluarea activitaților suspendate, declara premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se va intampla in ziua a 15-a, dupa 14 zile de restricții, Orban a raspuns ca se…

- Intenția autoritaților pentru sarbatoarea de Sfantul Dumitru de la București este sa nu permita accesul pelerinilor din alte localitați, dupa modelul aplicat la Iași de Sfanta Parascheva. Guvernul vrea sa discute insa in prealabil cu Biserica, pentru ca „oamenii se iau dupa ce spun preoții”, a declarat…

- Nicusor Dan, candidat la functia de primar general al Capitalei, sustinut de PNL si USR PLUS, a declarat duminica seara ca viitoarea administratie a municipiului Bucuresti va colabora cu Guvernul pentru proiecte precum metroul de suprafata, soseaua de centura sau centura verde a Capitalei. "Vreau…

- "In privinta deschiderii scolii, lucrurile sunt clare. Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolii, in functie de raspandirea al virusului. Pana la 1 la mie, se poate incepe pe scenariul verde - cu copii in clasa. Intre 1 si 3 la mie rata infectarii, cazuri…

- Ludovic Orban a afirmat ca a fost format un grup de lucru interministerial care miercuri se intruneste in sedinta pentru a pregati toate scenariile in functie de situatia epidemiologica pentru deschiderea scolii. "Vor fi 3-4 scenarii. Ne uitam la ce se intampla afara, in alte tari. Vedem exact…

- Seful Executivului a precizat, vineri, ca Spitalul CFR Witing si spitalul Consiliului Judetean Ilfov au fost transformate in spitale COVID. "Avem o capacitate de 20 de paturi suplimentare de Terapie Intensiva la Matei Bals unde avem nevoie de cadre medicale. A facut Ministerul Sanatatii impreuna…