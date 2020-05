Ludovic Orban anunţă că turiştii pot face plajă şi pe prosop sau cearşaf Premierul Ludovic Orban a precizat ca se va veni cu o noua completare in ceea ce priveste masura legata de accesul pe plaja, in sensul de a permite si prezenta turistilor cu cearsaf sau prosop, transmite Agerpres."In hotararea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, intr-adevar am specificat ca pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, mentionez, accesul se face cu sezlonguri care trebuie sa fie la 2 metri (distanta unul de altul - n.r.). Aici o sa facem o revenire pentru ca asta nu inseamna ca interzicem ca pe o anumita suprafata dintr-o plaja amenajata, oamenii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

