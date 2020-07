Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, sambata, ca, in circa doua saptamani va fi soluționata problema alocațiilor, el adaugand ca „vom asigura creșterea lor constanta”.„In doua saptamani vom soluționa aceasta problema (a creșterii alocațiilor cu 15% - n.red.). Este clar, sincer va spun, ca nu avem…

- "Nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile. Alocatiile au fost dublate in 2019 la legea bugetului. In momentul in care a fost adoptata legea, nu au fost prevazute sursele de bani. Legea a fost adoptata cand era legea bugetului de stat in vigoare", a declarat Ludovic Orban. Premierul…

- "Decizia privind Spitalul Colentina ar putea fi reanalizata. Ne-a fost de mare folos. Lasand doar practic numai un numar de 30 si ceva paturi pentru pacientii de COVID, in condiitile cresterii de infectii, ne-a lasat descoperiti", a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei la stațiile de pompare…

- Ludovic Orban a fos intrebat, joi, intr-o conferinta de rpesa, despre dublarea alocatiilor si a afirmat: "Vom gasi o solutie impeuna cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finantelor. Analizam variantele pe care le avem la dispozitie si vom adopta o varianta care sa duca la cresterea alocatiilor, dar,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, dupa o sedinta a conducerii PNL, ca alocatiile pentru copii nu se vor dubla de la 1 august, asa cum prevede legea, pentru ca nu sunt bani la bugetul de stat. Totusi, alocatiile vor fi majorate.

- Camera Deputaților a respins ordonanța de urgența a guvernului care amana pana la 1 august dublarea alocațiilor Premierul Ludovic Orban , notoriu pomanagiu politic, a facut o serie de declarații cinice și iresponsabile despre copiii romanilor și despre alocațiile lor. Orban, președintele celui mai…

- PNL nu exclude contestarea la CCR a legii privind majorarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala legea care dubleaza alocațiile copiilor și a facut un apel la parlamentari ”sa nu ai voteze pomeni”, conform…

- Intrebat de jurnalista Lili Ruse daca pensiile vor creste cu 40 la suta din septembrie, Ionel Danca a explicat la Guvernul analizeaza datele privind modul in care evoluat economia, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. "Dupa prima jumatate a anului, conform legii responsabilitatii…