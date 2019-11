Ludovic Orban, anunţ despre lucrările la Autostrada Comarnic - Braşov "Strategia este sa realizam acest tronson de autostrada, fie de la buget, fie prin PPP. Daca alegem solutia parteneriatului public privat, nu se va ocupa domnul Ghizdeanu, ca a plecat de la Comisia de Prognoza, nici Comisia de Prognoza care n-are niciun fel de capabilitate. Daca alegem PPP, vom alege o forma de PPP care sa fie realizata in acord cu toate standardele europene din domeniu si, eventual, cu asistenta din partea BEI, BERD, Bancii Mondiale, care sa duca la un contract de PPP intr-adevar functional si care sa permita realizarea acestui tronson de autostrada. Este posibil sa decidem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Guvernul va lua in maximum o luna decizia referitoare la realizarea Autostrazii Comarnic Brasov, respectiv daca acest tronson se va realiza cu bani de la buget sau prin parteneriat public privat (PPP), a declarat vineri, la Brasov, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Ce a spus Orban El a afirmat…

- Parlamentarul european Mihai Tudose (Pro Romania) a declarat duminica, dupa iesirea de la o sectie de votare din orasul brailean Ianca, unde a votat pe liste suplimentare, ca optiunea sa a avut la baza propria imagine despre cum ar trebui sa fie un presedinte al Romaniei, informeaza Agerpres.Citește…

- "In cursul zilei de sambata, am avut o intalnire cu domnul presedinte Ghizdeanu, cu domnul Bogdan Pascu, cat si cu alti reprezentanti de la Compania de Autostrazi, impreuna cu cele doua firme care au venit la parteneriatul public-privat, ma rog consortiul care a participat la Ploiesti-Brasov. Ma…

- Caderea Guvernului tulbura serios apele in interiorul PSD. Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, solicita organizarea de urgența a unui Congres ”cu alegeri libere” in cadrul caruia toți candidații sa aiba o șansa.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul…

- Banca Mondiala a revizuit estimarile privind cresterea economica a Romaniei. Prognoza e in favoarea tarii noastre. Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu ii cere premierului Viorica Dancila sa nu mai vina cu o alta propunere de comisar european, pana la verdictul motiunii de cenzura. "Doamna Dancila a mai picat un examen, de data asta facand si victime colaterale in persoana Rovanei Plumb. Asa se intampla cand faci…

- Acesta promite sa nu sustina motiunea de cenzura daca, in schimb, i se cedeaza postul de comisar european lui sau lui Mihai Tudose. In PSD este deja panica dupa esecul Rovanei Plumb si se asteapta intoarcerea Vioricai Dancila pentru a se lua o decizie. Victor Ponta i-a facut de multe ori in trecut lobby…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la New York, in contextul vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu reprezentantii Bancii Mondiale, la finalul careia a fost semnat Acordul de imprumut destinat cresterii accesului cetatenilor la servicii de...