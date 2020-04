Ludovic Orban, anunţ de ultimă oră despre reducerile salariale. Cât timp vor primi leafa diminuată SOMAJ TEHNIC. "Este o masura pe care o adoptam avand la baza mai multe motive: in primul rand un motiv de natura epidemiologica (...). Al doilea motiv este unul care tine de solidaritate, se stie ca epidemia a afectat afacerile, foarte multi angajati din sectorul privat si noi consideram ca trebuie sa existe solidaritate in impartirea greutatilor nascute din aceasta epidemie si ca aceasta greutate trebuie sa stea si pe umerii angajatilor din sectorul public, inclusiv al demnitarilor. Nu este vorba despre taierea salariilor, nu va fi afectat salariul, ci o perioada de timp, starea de urgenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

