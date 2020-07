Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a vrut sa afle cine este cel care a dat presei poza care l-a putea costa postul. Orban a avut aproximativ 40 de invitați la mega-petrecerea sa, iar acum a aflat cine este ”turnatorul”. Deși inițial s-a vehiculat numele lui Ionel Danca, apoi cel al lui Ben-Oni Ardelean, apoi cel al unui…

- Premierul Ludovic Orban s-a consultat joi la Palatul Victoria cu reprezentanții industriei jocurilor de noroc despre o data aproximativa si care vor fi conditiile pentru redeschiderea activitatii de...

- Premierul Ludovic Orban a spus in ședința de Guvern de miercuri dimineața ca trebuie sesizat Parchetul cu privire la neregulile de la lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. „E cusut cu ața alba”, a spus el.

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romascanu, susține ca nu se va mai repeta situatia în care lideri ai partidului sa vina fara masca la tribuna Parlamentului.Întrebat daca aparitia liderilor PSD în spatiul public fara masca nu îi încurajeaza cumva pe cei care…

- Campanie de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus Foto: MApN. Campania de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa încetarea starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel…

- Premierul Ludovic Orban a enumarat luni, la Palatul Victoria, masuri care se vor lua dupa 15 mai cand se termina starea de urgența:„Hotelurile vor fi deschise dupa 15 mai. Restrictiile vor fi la restaurante, cafenele, baruri, astea vor ramane”.„Din evaluarea de risc epidemiologic, restaurantele,…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…

- Programele sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 - 2020.Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe…