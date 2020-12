Ludovic Orban: A fost un an teribil, contra cronometru. Sprijinul lui Klaus Iohannis a fost decisiv

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a transmis un mesaj de Anul Nou, cu numai cateva ore inainte de trecerea in anul 2021, intr-o postare pe Facebook, ocazie cu care a multumit medicilor si intregului personal medical din spitale.

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Ludovic Orban a vorbit, marți, despre motivele pentru care a ales sa iși depuna mandatul, dupa aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare de duminica.„Decizia dedemisie a fost personal, cand am vazut rezultatele votului. Am considerat ca eun gest de onoare și demnitate. Am luat aceasta decizie inainte…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus duminica seara ca și Alexandru Rafila este o posibila propunere de premier, alaturi de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dancu. ”Vom decide in conducerea partidului care este propunerea noastra de premier și vom merge la consultari cu președintele Iohannis, pentru…

- Liderul PNL Ludovic Orban a i-a indemnat pe romani sa mearga duminica la vot. Premierul a afirmat ca „6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta” si garanteaza ca votarea se va face in cele mai sigure conditii de protejare a sanatatii. „6 decembrie…

- 1. Școlile din Romania vor funcționa online 2. Unde e posibil, toți angajații de la stat sau privat vor lucra de acasa 3. Magazinele se inchid la 21:00 3. Circulația pe timpul nopții este restricționata (urmeaza sa fie anunțat intervalul orar, cel mai probabil 22:00-06:00) 4. Toate petrecerile, interzise…

- Președintele a anuntat la inceputul sedintei de Guvern ca scolile vor trece toate in online, angajații și din sistemul public și din privat vor trece la telemunca, magazinele trebuie sa fie inchise seara cel tarziu la ora 9, circulația pe timpul nopții trebuie restricționata. Toate aceste…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid.„Nu dorim sa inchidem economia…