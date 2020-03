Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, cel care de cateva zile se afla la Suceava pentru a coordona situația generata de infectarile cu COVID-19 de la Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” va prelua funcția de ministru dupa demisia lui Victor Costache. Propunerea a fost anunțata…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe actualul secretar de stat Nelu Tataru. „Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a dat demisia din funcția de ministru al sanatații. Acesta va fi inlocuit de Nelu Tataru, secretar de stat in MS. „Ministrul Victor Costache și-a depus demisia din motive personale și profesionale.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Decizie șoc in PNL. Premierul propus, Florin Cițu, a decis sa iși depuna mandatul. Decizia acestuia vine in condițiile in care Romania are aproape 50 de cazuri de coronavirus și Ungaria cu doar 13 cazuri a decretat stare de urgența.Citește și: Continua NEBUNIA: microbuze PLINE cu romani din…

- Presedintele PNL si premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a declarat ca nu i s-a propus functia de vicepremier in Cabinetul Citu, deoarece el este presedintele PNL, iar presedintele PNL nu poate fi altceva decat premier. Orban a explicat ca presedintele Klaus Iohannis mai poate face o nominalizare…

- A fost propus un candidat care sa fie respins de parlament Desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie sa aiba ca scop asigurarea coagularii unei majoritați parlamentare in vederea formarii unui nou Guvern, arata CCR in comunicatul oficial in care anunța neconstituționalitatea desemnarii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa faca o noua…

- Senatorul de Timis Alina Gorghiu a facut apel, vineri, la presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa-si retraga plangerea formulata la Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de premier. Gorghiu afirma ca, dupa ce CCR va respinge aceasta…