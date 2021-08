Stiri pe aceeasi tema

- Un student italian in varsta de 22 de ani a decis sa-si tatueze pe brat codul QR de pe certificatul sanitar care dovedeste ca este vaccinat impotriva COVID-19, relateaza sambata AFP. Astfel, la intrarea intr-un restaurant sau intr-un cinematograf, va fi de acum suficient ca Andrea Colonnetta, care locuieste…

- Alexandru Rafila, deputat PSD, a vorbit, marți seara, despre reluarea anului scolar. El susține ca reluarea anului scolar in alta formula decat cu prezenta fizica ar putea avea urmari „catastrofale” asupra elevilor. „Parintii trebuie sa-si trimita copiii la scoala. Eu cred ca impactul asupra scolii,…

- Guvernul regional din Sicilia a declarat stare de urgenta si de criza pentru sase luni din cauza incendiilor de vegetatie, care fac ravagii pe insula de la sfarsitul lunii iulie, informeaza DPA sambata. Presedintele regional Nello Musumeci a declarat intr-o postare pe Facebook in care explica decizia…

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Serena Williams a abandonat, marti, in meciul din primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva nici macar nu a participat la conferința de presa de la final. Serena a scris totuși un mesaj pe retelele de socializare in care a afirmat ca s-a retras cu inima franta de pe teren. „Cu inima franta a…

- TikTok, platforma cu foarte multi copii printre utilizatori, este cea mai vulnerabila la fake-news, dintre retelele sociale. Rusia domina piata manipularii retelelor sociale, iar politicienii isi cumpara like-uri pe Facebook si Instagram. Aceasta noteaza Deutsche Welle, bazandu-se pe un raport al Centrului…