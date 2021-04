Lucrătorii din sănătate nu prea au încredere în vaccin! Cifrele sunt ULUITOARE Ponderea lucratorilor din sanatate vaccinați este de circa 45% iar aceasta se situeaza la nivelul mediei statelor din Europa (44%), se arata in studiul „ Impactul vaccinarii impotriva SARS-CoV-2/ COVID-19 asupra lucratorilor din sanatate. Soluții posibile de optimizare ”, realizat pe baza unor cercetari desfașurate de Centrul de Cercetare și Dezvoltate Sociala „Solidaritatea” (CCDSS). 24,7% dintre respondenții nevaccinați au indicat faptul ca sunt in aceasta situație deoarece au decis sa nu se vaccineze. Daca acest indicator se menține neschimbat pana la final (și daca-l raportam la cei circa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

