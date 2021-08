Stiri pe aceeasi tema

- Sora geamana a sportivului decedat povestește despre acesta ca era cel mai sanatos și bine pregatit fizic om din cați cunoaste. Culturistul mai era pasionat și de cațarari pe munte. Cu puțin timp inainte de a ajunge la terapie intensiva, acesta a facut trasee in munții din Țara Galilor. In ciuda organismului…

- Vernisaj: 29 iulie 2021, ora 18:00 Expoziție: 30 iulie - 12 septembrie 2021 Muzeul de Arta Cluj-Napoca, instituție publica aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj și Galeria Quadro va invita...

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov organizeaza joi, 22 iulie 2021, intre orele 10.00-12.00 un atelier de pictura icoane pe sticla cu tema „Sf. Gheorghe ucigand balaurul”. Atelierul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani. Pentru mai multe informații și inscrieri puteți contacta nr.…

- REȘIȚA – Reșițeanul Ianis Doana, fiul antrenorului Leo Doana, a fost convocat pentru a participa la acțiunea de formare a lotului național U15, organizata de Federația Romana de Fotbal. Acțiunea se va desfașura la Mogoșoaia (teren sintetic/natural) și Buftea (teren sintetic/natural), pe stadioanele…

- Aproape jumatate dintre participantele concursului de frumusețe Miss Mexico au fost testate pozitiv pentru Covid-19, in ciuda faptului ca toate au prezentat un rezultat negativ inainte de debutul intrecerii, potrivit smartradio.roMinistrul Sanatații din statul Chihuahua, Eduardo Fernandez Herrera, spune…

- Expoziția „Migrații. Homo Viator”, semnata de artista timișoreanca Alina Cioara, care are drept tema migrația, va fi deschisa la muzeul de arta din Timișoara in data de 1 iunie, la etajul II al Palatului Baroc. Proiectul, la care Alina Cioara lucreaza de la varsta de 18 ani, are trei parți, intitulate…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, invita publicul sa viziteze, incepand cu data de 26 mai 2021, expozitia de arta„PORTRETE IN TIMP” a artistei si scriitoarei Floarea Tutuianu, care a fost deschisa la Muzeul de Istorie din Targoviste.Floarea Tutuianu,…