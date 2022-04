Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Etnografie Brașov va invita sa vizitați expoziția ”Palaria – accesoriu, eleganța și mesaj in perioada interbelica” in primul muzeul Art Nouveau, ”Casa Darvas-La Roche” din Oradea. Vernisajul expoziției va avea loc joi 7 aprilie 2022, la ora 16.00. Expoziția atrage atenția asupra unui simbol…

- Sub egida Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, Muzeul "Cuibul visurilor" Maieru va invita, incepand cu data de 23 martie 2022, la expozitia temporara "Panzaturi si sorturi maierene". Expozitia de fata reuneste cateva zeci de sorturi si panzaturi, dar si panzaturi perechi, exponatele fiind specifice zonei…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Muzeul De Arta Comparata Sangeorz-Bai, in colaborare cu Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud va invita la expozitia de pictura "Fragilitati cromatice" a artistei Onita Muresan. Vernisajul va avea loc joi, 3 martie 2022,…

- Zeci de suceveni și nu numai au fost prezenți vineri, 11 februarie, la Muzeul de Istorie Suceava, unde a fost vernisata expoziția omagiala „plina de lirism" a artistului sucevean Dimitrie Loghin, „o figura emblematica" pentru Suceava, „o conștiința in ...

- Expozitia gratuita „Stephen Hawking at Work” a fost deschisa joi la Muzeul de Stiinta din capitala Marii Britanii, prezentand articole notabile din locul unde Hawking a lucrat la cercetarile sale. Expozitia le va oferi vizitatorilor o perspectiva rara asupra modului de functionare a mintii si a biroului…

- 35 de artisti plasitici expun pe simezele Galeriei de Arta-Reperaj. Cetate, corpul C. Oradea in cadrul expozitiei de arta contemporana „Aritmetica Electiva - Salon 2022”, vernisata sambata.

- Galeria Institutului Cultural Roman de la Lisabona gazduiește in perioada 10 februarie – 22 martie 2022 expozitia colectiva „sobre VIVER” (Asupra Viețuirii), curatoriata de pictorul Andrei Rosetti. Expoziția cuprinde lucrari de pictura, desen, fotografie, obiect, performance și video ale grupului de…

- Manuscrisul conservat la New York al volumului "Micul Print", de Antoine de Saint-Exupery (1900-1944), unul dintre cele mai bine vandute romane din lume si considerat o lectura clasica din literatura universala, va fi prezentat pentru prima data in Europa in cadrul unei expozitii care va avea loc…