LUCRĂRILE MARCA PILȘOI, ASCUNSE DE CONDUCEREA ABA OLT… …cel puțin așa reiese din verificarile efectuate pana acum și din care am constatat cu cata disperare se incearca ascunderea acestor lucrari cu cantec. Deși toata suflarea administrației susține ca acest angajat, pe numele lui Plișoi Ion (zis Gigi), ar fi primit foloase necuvenite, singura care insista ca totul a fost cat se poate de legal este conducerea SGA Valcea – Moroiu Elena, șef structura și Dragoș Patirca, contabil șef. Angajatul Pilșoi a fost, luni de zile, detașat, pe hartie, la Cantonul Voineasa, pentru diverse lucrari, in realitate mulți susțin ca ar fi efectuat, in perioada respectiva,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

Stiri pe aceeasi tema

- …cel puțin așa reiese din verificarile efectuate pana acum și din care am constatat cu cata disperare se incearca ascunderea acestor lucrari cu cantec. Deși toata suflarea administrației susține ca acest angajat, pe numele lui Plișoi Ion (zis Gigi), ar fi primit foloase necuvenite, singura care insista…

- ALERTA meteo . Un ciclon loveste Romania. Vijelii si grindina in mai multe zone din tara Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile mentionate vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, manifestandu-se prin averse ce vor avea…

- Conducerea FC Rapid, club din Liga a II-a de fotbal, a anuntat, intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca AFC Rapid, grupare care activeaza in Liga a IV-a, a obtinut dreptul de a folosi marca doar provizoriu, pana la finalul litigiului de fond. "In anul 2018, FC Rapid a achizitionat…

- ANM a transmis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic valabila pe tot parcursul zilei, pentru judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, precum si sudul judetelor Gorj si Valcea. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 20:00, in zonele mentionate…

- •De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.217 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- The Romanian Traffic Police Directorate informs that, on Monday morning, traffic takes place in winter conditions on many national roads in the country, but there are no major traffic roadblocks or problems. There is snowfall on the roads in the counties of southern Romania, in Dolj, Valcea, Hunedoara,…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participa sambata, 7 martie 2020, la Reuniunea Regionala a organizațiilor județene din Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinți și Olt, desfașurata la Craiova. Intalnirea a avut ca tema principala strategia partidului pentru alegerile din acest an.Citește și: VIDEO Razi…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia Administrarii Domeniului Public, deruleaza in aceasta perioada lucrari pentru realizarea unei noi cai rutiere pe langa pasajul Tudor Vladimirescu, care sa faca legatura intre str. Remus Bellu si str. Ferdinand. Lucrarile constau in mutarea retelei…