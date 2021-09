Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a fost prezent marti la ceremonia militara si religioasa prin care a fost marcata incheierea operatiunilor majore de restaurare, reabilitare si conservare a Crucii comemorative a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial de pe Caraiman.



"Am primit, in 2016, o misiune de onoare, aceea de a restaura si reintroduce in circuitul valorilor nationale acest monument innobilat de istoria neamului. Si iata dovada ca militarii au reusit sa se ridice la inaltimea misiunii primite si sa putem fi astazi, din nou, mandri de Monumentul Eroilor de pe Caraiman, cea…