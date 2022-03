Lucrările la hidrocentralele abandonate vor fi finalizate. Proiectul a fost adoptat în Parlament Proiectul privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat, miercuri, astazi in Parlament. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca ”este absolut necesar sa crestem rapid capacitatea energetica a Romaniei, mai ales a productiei de energie ieftina si curata”. ”Proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat astazi in Parlament. Este absolut necesar sa crestem […] The post Lucrarile la hidrocentralele abandonate vor fi finalizate. Proiectul a fost adoptat in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, miercuri, dupa adoptarea in Parlament a proiectului de lege privind finalizarea hidrocentralelor abandonate, ca ”este absolut necesar sa crestem rapid capacitatea energetica a Romaniei, mai ales a productiei de energie ieftina si curata”.

- Proiectul privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat in Parlament, anunța liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Romania nu iși mai poate permite sa piarda investiții in energie de sute de milioane de euro”.

- Proiectul privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat in Parlament, anunța liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Romania nu iși mai poate permite sa piarda investiții in energie de sute de milioane de euro”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului,…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…

- Proiectul de lege referitor la comunicatiile electronice – prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica cu resurse IP au obligatia sa sprijine organele de aplicare a legii si organele cu atributii in domeniul securitatii nationale prin acordarea continutului criptat al comunicatiilor tranzitate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este in carantina dupa ce a luat contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, conformat pozitiv la coronavirus. Marcel Ciolacu a confirmat, la Antena 3, ca este in carantina. El spune ca s-a testat in fiecare zi și rezultatul a fost negativ. Ministrul Culturii,…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de joi, proiectul de buget pentru anul 2022 si proiectul de buget al asigurarilor sociale pentru anul 2022. Dan Barna a anuntat, ulterior votului ca USR va ataca proiectele la Curtea Constitutionala. Proiectul de lege al bugetului pe anul 2022…