- La mai bine de un an de la incendiul devastator care a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris, etapa cea mai periculoasa a restaurarii a fost depasita. Muncitorii au inceput sa indeparteze schelele, care cantaresc peste 200 de tone, din jurul cladirii avariate, titreaza presa franceza potrivit Mediafax.Lucrarile…

- RESITA – Reper pentru arta naiva banateana, artistul a murit in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 88 de ani. Pictorul naiv era internat pe sectia de Cardiologie, la Spitalul Judetean de Urgenta Resita pentru un anevrism de aorta! In semn de omagiu si recunoastere a valorii si contributiei…

- Franta ar putea deschide granitele pentru muncitorii sezonieri din agricultura, care dispun de un contract de munca, a anuntat Ambasada Romaniei la Paris. „Autoritatile franceze au anuntat ca vor fi introduse anumite derogari suplimentare pentru a permite trecerea frontierei intre Franta si tarile UE,…

- Muncitorii francezi au revenit luni pe santierul catedralei Notre-Dame din Paris si au redemarat lucrarile de reconstructie a celebrului edificiu religios, devastat de un incendiu in aprilie 2019, care au fost intrerupte timp de o luna si jumatate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.…

- Regizorul Jean-Jacques Annaud vrea sa filmeze in acest an un lungmetraj despre incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, noteaza RTL.Conform regizorului francez in varsta de 76 de ani, filmarile ar urma sa aiba loc undeva ”la mijlocul verii”.”Voi reconstitui o parte din Notre-Dame in noaptea focului…

- Lucrarile de restaurare a catedralei Notre Dame din Paris vor fi reluate, gradual, incepand de luni, dupa ce au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat agentia guvernamentala responsabila, citata de DPA. Presedintele Emmanuel Macron a afirmat, intr-un mesaj transmis…

- Un video cu animații 3D, realizate de zeci de artiști internaționali, a fost proiectat vineri noapte pe fațada Palatului Parlamentului. Momentul de la Palatul Parlamentului a fost transmis online, pe pagina de Facebook a iMapp Bucharest. Evenimentul a facut parte dintr-un proiect de conștientizare,…

- La aproape un an de la incediul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris, arhiepiscopul Michel Aupetit al orasului a oficiat acolo o mica slujba, pentru a marca Vinerea Mare din calendarul catolic, sarbatoarea care precede Pastele, anunța MEDIAFAX.Ceremonia, la care au participat sapte…