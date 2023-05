Stiri pe aceeasi tema

- O retrospectiva Szakats Bela, intitulata „Dubla dimensiune”, continua reintalnirea cu opera și poveștile de viața ale maeștrilor Timișoarei inițiata de Casa Artelor, la galeria Pygmalion, cea de-a treia expoziție din seria „Amintiri necesare”, avand drept curator pe Endre Farkas. Vernisajul expoziției,…

- Muzeul Național al Literaturii Romane, in parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania, propune publicului o expoziție temporara ce va marca 30 de ani de la inițierea ZILEI MONDIALE A LIBERTAȚII PRESEI. Parteneriatul dintre cele doua instituții va deschide, prin aceasta prima expoziție,…

- Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București și Asociația Jaques Faix din Arad va invita joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 18:00, la... The post Concert și expoziție Liszt Ferenc la Arad, in Casa Pianului „Jacques Faix” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Expozitie inedita in Timisoara. Cel mai bine cotat pictor roman contemporan pe plan international, baimareanul Adrian Ghenie, si-a expus in premiera absoluta, lucrarile personale, intitulate „Corpul Imposibil”. Dupa 14 ani, artistul care anul trecut a vandut o lucrare cu aproximativ 10 milioane de dolari,…

- „Prezențe artistice semnificative din atelierele UAP filiala Timișoara” se intituleaza expoziția propusa de artiștii timișoreni care creaza in cele 43 de ateliere aflate in forma contractuala cu municipalitatea. „Aici iși desfașoara cercetarea și creația artistica peste 53 de artiști vizuali: pictori,…

- Miruna Budișteanu iși propune sa reconstituie in Rotonda și in foaierul Salii Mici a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București un „spațiu afectiv" care sa omagieze memoria lui George Banu, sub titlul UMBRA CUVINTELOR.

- Informația momentului din showbizul romanesc! Cantarețul Lino Golden, implicat intr-un accident rutier grav care s-a produs in București, joi, 16 februarie. Autoturismul in care se afla tanarul in varsta de 25 de ani a fost lovit din plin de un tramvai. Primele informații despre starea in care se afla…

- Vineri, 10 februarie 2023, de la ora 12:00, in spațiul expozițional situat la etajul al treilea al Teatrului Municipal "Matei Vișniec" va avea loc evenimentul „Suceava – oraș cetate",expoziție de arta fotografica a artistului Dimitrie Balint.Evenimentul este prilejuit de ...