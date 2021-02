Lucrări de mentenanță și igienizare a rețelelor de apă Marți, 23 februarie, intre orele 00:30 – 02:00, se intrerupe alimentarea cu apa a localitaților Buziaș și Bacova, pentru remedierea unei probleme aparute la automatizarea stației de repompare Buziaș. Tot in 23 februarie, in intervalul orar 10 – 13, se oprește parțial alimentarea cu apa in orașul Buziaș, pe strazile Eroilor, Șoimilor și Republicii, pentru intervenții de mentenanța la rețeaua de apa. Pe 23 și 24 februarie, intre orele 9 și 14, se va spala și igieniza rețeaua de distribuție in localitațile Silagiu și Lugojel. “Pe durata lucrarilor, presiunea apei… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

