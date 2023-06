Stiri pe aceeasi tema

- Un nou șantier urmeaza sa fie deschis Șoseaua Nordului din municipiul Buzau, acolo unde vor incepe lucrarile de intreținere. Primaria Municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier inceperea lucrarilor de intreținere pe Șoseaua Nordului din Municipiul Buzau, pe tronsonul…

- Noi lucrari de intreținere pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Șantierul va fi activ timp de o luna, pe tronsonul dintre Podul de la fabrica de bere și rondul de la Dedeman, potrivit precizarilor transmise de responsabilii Palatului Comunal. ,,Primaria Municipiului Buzau aduce la cunoștința…

- Grupul Media pentru Știri de Securitate privind summitul Comunitații Politice Europene 2023 care va avea loc in R. Moldova (GMSS-CPE) vine cu o serie de informații și recomandari, care vizeaza activitatea cotidiana a cetațenilor pentru perioada 31 mai – 1 iunie. Pe data de 31 mai, autoritațile anunța…

- Ucrainenii nu mai pot sta in Republica Moldova mai mult de 90 de zile, fara permis de ședere. Comisia pentru Situații Excepționale a abrogat prevederile anterioare, prin care aceștia beneficiau de anumite facilitați. Masura va intra in vigoare pana pe 15 mai. Perioada de ședere a cetațenilor ucraineni…

- Informam utilizatorii piețelor din municipiul Targu Mureș, despre faptul ca in perioada Sarbatorilor Pascale, piețele vor fi deschise, inclusiv Piața de Vechituri. Va dorim Sarbatori Fericite! (Conducerea societații SC Administrator Imobile si Piete Targu Mures) Post-ul Programul din piețele targumureșene…

- „Politica penala a statului se afla la o rascruce”, afirma ministrul Justiției, intr-un comunicat dat publicitații vineri, 24 martie. Catalin Predoiu, care a mai ocupat acest portofoliu de inca 4-5 ori, in Guvernele Tariceanu, Boc, Ungureanu și Orban – Cițu – Ciuca, este cel care a schimbat, impreuna…

- Articolul Plan Urbanistic de Detaliu pentru un cabinet și farmacie veterinara se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Astazi, 14.03.2023, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE…

- Vacanța de primavara se acorda in perioada sarbatorilor pascale. In 2023, elevii vor avea vacanța incepand de vineri, 7 aprilie, și pana marți, 18 aprilie. Anul școlar 2022 – 20233 curpinde cinci module și cinci vacanțe. A treia vacanța pe care au avut-o elevii au fost a fost in perioada 6 – 23 februarie…