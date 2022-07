Stiri pe aceeasi tema

- David Vitezy, secretarul de stat responsabil pentru politica de transporturi in cadrul Ministerului Tehnologiei si Industriei din Ungaria a purtat discutii cu omologul sau roman, Ionut-Cristian Savoiu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania. In cadrul intrevederii…

2 avioane militare F-16 au interceptat, miercuri seara, un avion de mici dimensiuni care a intrat in spațiul aerian romanesc fara a se identifica

4 iunie: Ziua Tratatului de la Trianon. Marile Puteri au recunoscut unirea Transilvaniei cu Romania, Ungaria a ramas suparata Camera Deputatilor a decis in 2021 ca ziua de 4 iunie sa fie Ziua Tratatului de la Trianon din 1920, care recunoaste unirea Ardealului cu Regatul Romaniei de la Alba Iulia, 1

- Un nou focar de gripa aviara a aparut in judetul Csongrad-Csanad, in apropierea granitei cu Romania, Oficiul National pentru Siguranta Alimentelor (Nebih) din Ungaria a confirmat prezenta unui virus inalt patogen la un efectiv de gaste din localitatea Szekkutas, a anuntat oficiul, miercuri, pe pagina…

- In 14 Mai, la Maribor , in Slovenia, a avut loc ce-a de-a 2-a etapa din circuitul mondial Best Foot Forward, la skateboarding, disciplina street. La aceasta etapa au participat 72 de sportivi din 14 tari ( Slovenia, Austria, Spania, Italia, Ungaria, Austria, Germania, SUA , Bulgaria, Serbia, Croatia,…

- Artistul Antal Zalai din Ungaria va sustine saptamana viitoare un concert extraordinar la Sfantu Gheorghe, in cadrul "Lunii muzicale" organizate de Centrul de Cultura Arcus, urmand sa cante pe o vioara Stradivarius fabricata in anul 1733. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

MARE ATENȚIE, Directoratul Național de Securitate Cibernetica ANUNȚA ca au loc atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri