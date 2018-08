Lucian Șova a anunțat construcția unui nou terminal la Otopeni "Exista un proiect. astazi am indeplinit toate formalitațile legale, am elaborat Hotararea de guvern privind aprobarea indcatorilor tehnico-economici ai noului terminal, care va fi in valoare de un miliard de euro, absolut bancabil, cu capacitate serioasa din partea aeroportului sa susțina financiar cu contribuție proprie mai mult de 30% din valoarea proiectului. Am parcurs avizarea. Este trimis de doua zile la Ministerul de Finanțe și ma aștept, dupa vacanța, sa parcurgem avizarea și de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Justiției" a declarat Ministrul Șova. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

