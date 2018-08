Fostul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, sustine, referitor la autosesizarea Inspectiei Judiciare privind efectuarea de acte de cercetare in dosarele familiei Cosma dupa ce a devenit suspect intr-un dosar al Parchetului General, ca nu a facut cercetari in cauzele mentionate, precizand ca a formulat cerceri de abtinere.

"Nu am efectuat acte in dosarele ce vizau fapte savarsite de familia Cosma. Intr-un interval din perioada menționata am fost in concediu de odihna și intr-o deplasare in strainatate, in interes de serviciu. In prezent, sunt in concediu de odihna. Mi- am dat demisia din…