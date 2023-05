Lucian Heius a declarat, joi seara, la Digi24, ca este foarte putin implicat in negocierile pentru formarea unui nou Guvern, dar ca cel mai probabil la finalul saptamanii viitoare negocierile se vor incheia. ”Sunt foarte putin implicat in acest fenomen (al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern – n.r.), dar pe de alta parte cred ca este un lucru normal. Astazi a fost prima zi cand s-au intalnit echipele de negociere. Nu se putea stabili intr-o sigura zi formula unui nou Guvern, totusi, un nou Guvern este un ucru foarte important. Va gestiona tara urmatorul an jumate, este clar ca este…