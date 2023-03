Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din totalul prejudiciului constatat de Camera de Conturi Calarași in urma misiunilor de audit desfașurate in 2022, a fost depistat de Spitalul Municipal Oltenița. Astfel, dintr-un prejudiciu total in valoare de 1,55 milioane de lei, 755.000 de lei revine unitații medicale menționate.…

- Legea concediului pentru creșterea copilului 2023 vine cu modificari in ceea ce privește durata. Mai exact, de anul acesta celalat parinte care nu a solicitat inițial acest drept va putea petrece mai multe zile cu copilul. Concediul de creștere a copilului se acorda pe o perioada de maximum doi ani…

- Sindicatele din Poșta Romana acuza conducerea companiei ca a sistat ilegal, de la 1 ianuarie 2023, reținerea cotizației de sindicat de la angajați, iar acest lucru vine ca o lovitura pentru mișcarea sindicala. Administrația arata ca, de fapt, sindicatele nu au dreptate.

- Membri ai federatiilor din Educatie vor picheta, miercuri, sediul Guvernului, cerand salarii decente, mai ales pentru personalul nedidactic. ”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ”SPIRU HARET” si Federatia Nationala Sindicala ”ALMA MATER“, in numele celor…

- De la 1 ianuarie a intrat in vigoare legea prin care bacșișul din restaurante și baruri este obligatoriu trecut pe bonul fiscal. Astfel, dupa un impozit de 10%, banii pot intra legal in buzunarele angajaților din unitate. Numai ca legea poate duce la creearea de situații jenante, ospatarii fiind obligați…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, 10 ianuarie, legea privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru sustinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC.Decret pentru promulgarea Legii privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe afirma ca institutiile publice din Romania nu vor mai solicita contribuabililor dosare cu sina sau orice alte obiecte de papetarie pentru furnizarea unui serviciu public si vor fi obligate sa ofere metode alternative de plata, precum plata cu cardul…

- Angajatorii maramureșeni trebuie sa știe ca, potrivit prevederilor art.1 din Hotararea de Guvern nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu luna ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1)…