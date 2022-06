Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heius a afirmat ca in privinta controalelor la persoane fizice, anuntate de el, aceste persoane au fost identificate pe baza unui program informatic, pentru ca inspectorii ANAF nu au cum sa verifice milioane de CNP-uri. ”Am pornit de la ce prevede legea, am luat si am verificat in prima faza…

- Lucian Heius a declarat, vineri seara, la Digi24 ca procedurile de control ale ANAF nu sunt complicate. Intrebat daca cei patru milioane de euro investigati de inspectorii fiscali erau ascunsi in paradisuri fiscale, Heius a explicat ca acesti bani au fost usor de identificat prin mecanisme simple. …

- ANAF crește numarul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili si firme vor fi verificați ANAF crește numarul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili si firme vor fi verificați In cursul serii de miercuri, 22 iunie, Lucian Heius, presedintele ANAF, a declarat,…

- Lucian Heius a declarat, miercuri, la Digi24, ca este imposibil sa fie facute verificari la peste 500.000 de contribuabili. ”Aceasta Directie generala de control venituri a facut o analiza pe niste aplicatii informatice si au iesit aceste sume (sa fie verificati 561.000 de contribuabili si firme –…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș a anunțat ca in premiera pentru Romania instituția va cerceta daca averile persoanelor fizice sunt in concordoanța cu veniturile. Verificarile vor incepe de la 1 iulie Post-ul Persoanele fizice vor fi verificate. ANAF cauta diferența dintre venituri și averi apare prima data…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala: „ Ii vedem aproape in fiecare saptamana, cu opulența pe care o afișeaza, pentru ca hoțul daca nu se lauda cu ce a furat nu e hoț. Vom incepe de la cel mai mare pana la cel mai mic” „Oameni buni, 20 de miliarde…

- Șeful ANAF a dat semnalul ca e pus pe treaba! De luna viitoare, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va incepe controale de proporții. Persoanele fizice și veniturile acestora vor ajunge sub lupa inspectorilor ANAF. Corporațiile straine par sa fie ferite, insa, (și) de aceste controale.…

- Zilele care au urmat datei de 24 februarie 2022 au insemnat pentru omenire o lecție de solidaritate care a fost oferita de unele țari vecine Ucrainei, printre care și Romania. Nu puțini au fost oamenii care și-au pus la dispoziție casele pentru a gazdui femei și copii care fugeau din calea razboiului.