"In cazul Romaniei, daca prin politicile pe care le promovam, dezvoltam un cult impotriva competitivitatii, vom fi codasi. Trebuie sa vedem ce tipuri de politici promovam. Personal, sunt un om care crede ca proiectul Zonei Euro, din perspectiva Romaniei, este cel mai bun proiect pe care l-a avut tara noastra vreodata. Trebuie sa ne integram in Zona Euro, dar nu orbeste, ci intelegand exact problema. Trebuie sa ne verificam atitudinile fata de inflatie si sa incercam sa le modificam. Daca nu reusim se poate intra in Zona Euro, dar nu in acea Zona Euro, ci doar intr-o zona euro care este o Federatie,…