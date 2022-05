Lucian Bode, secretar general al PNL, acorda nota 7, pe o scara de la 1 la 10, colaborarii cu partenerii de guvernare din PSD și se declara convins ca liberalii pot sa dea guvernarea Romaniei și dupa alegerile din 2024 ca un partid „care a unit dreapta in jurul sau”. In ceea ce privește alegerile prezidențiale, Partidul Național Liberal are capacitatea de a promova o persoana care sa candideze și sa caștige, spune Lucian Bode intr-un interviu pentru Digi24.