- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit sambata Romaniei si Uniunii Europene, dupa ce 21.600 de doze de vaccin anti-COVID trimise de la Bucuresti au ajuns la Chisinau, precizand ca vor fi folosite pentru vaccinarea tuturor medicilor, angajatilor din sistemul medical si lucratorilor implicati…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut marti o intrevedere cu insarcinatul cu afaceri al SUA la Bucuresti, David Muniz, unul dintre subiectele abordate fiind investitiile americane in Romania. "Am avut astazi o intrevedere excelenta cu domnul David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor…

- Nu mai putin de 62 de firme au solicitat informatii pentru a participa la licitatia cu precalificare organizata pentru tronsonul Poarta Salajului-Nusfalau al Autostrazii Transilvania, ce va include si Tunelul Meses, a anuntat vineri, 12 februarie, la Zalau, Lucian Bode, actual ministru al Afacerilor…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, sustine ca Moscova are "toate motivele" sa se indoiasca de o "investigatie impartiala" a Uniunii Europene in cazul Aleksei Navalnii. "E foarte ciudat sa aud ca Uniunea Europeana in intregul sau sau tari ale Uniunii Europene, una dupa…

- Intalnirea s-a desfașurat in contextul aniversarii, in 2021, a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, și al primei ședințe comune de guvern a celor doua state, care urmeaza sa fie gazduita de Spania, in cursul acestui an.Cei doi inalți oficiali au evidențiat caracterul substanțial al Parteneriatului…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut astazi o intrevedere cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la București. Intalnirea s-a desfașurat in contextul aniversarii, in 2021, a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, și al primei ședințe comune…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…