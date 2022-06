Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat cu ocazia Zilei Internationale Impotriva Consumului si Traficului Ilicit de Droguri ca a solicitat tuturor structurilor din cadrul ministerului mai multa implicare si eficienta atat in activitatile de combatere, cat si in cele de prevenire si a sustinut…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2022, de 1.269.662, cu 1.689 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca cea mai importanta vulnerabilitate a MAI si a institutiilor subordonate ramane deficitul de resurse umane. „Ministerul Afacerilor Interne este o institutie fundamentala in arhitectura de securitate a statului roman, iar pe timp de pace este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, le-a cerut joi reprezentantilor structurilor teritoriale din Alba, judet cu o suprafata mare de paduri, sa eficientizeze actiunile de combatere a infractionalitatii in domeniul silvic. „Documentati foarte bine fiecare misiune pe care o desfasurati, iar in acest…

- Un microfon al Direcției Naționale Anticorupție a fost descoperit intamplator in biroul de la Ministerul Afacerilor de Interne in care iși desfașura activitatea secretarul de stat Raed Arafat. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat marti ca in urma gasirii unui microfon in biroul…

