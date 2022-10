Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, concluziile raportului Corpului de Control al ministerului in legatura cu achiziția de autoturisme BMW pentru poliție de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis. Bode a aratat ca achiziția…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a prezentat joi concluziile raportului Corpului de Control privind achiziția de noi mașini pentru Poliție . Lucian Bode a precizat in cadrul unei conferințe de presa ca licitația a fost corecta și l-a acuzat pe fostul ministrul al Transporturilor Catalin Drula ca dezinformeaza.…

- „Corpul de control al MAI a constatat urmatoarele: necesitatea achiziției este reala și evidenta. Poliția Rutiera are nevoie de mijloace performante. toata documentația tehnica a fost intocmita, analizata și agreata de catre structurile de specialitate ale MAI, MT, primind totdata și girul unui evaluator…

- Slabirea sistemului de aparare, ordine publica și siguranța naționala, prin decredibilizare, prin salarii de mizerie, deficit de personal și absența dotarilor nu este decat un joc al intereselor externe in Romania, acuza conducerea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC).…

