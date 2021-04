Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, luni, ca toate cele 20 de paturi ATI de la Spitalul Foișor sunt ocupate, la fel ca și cele 90 de paturi cu oxigen, iar presiunea in ATI scade. „De la cele 1.531 de paturi ATI ocupate in weekend, numarul lor a scazut undeva la 1.520. Deci presiunea […] The…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, dupa scandalul de la Spitalul Foișor, ca „nimeni nu este de neinlocuit”, facand referire la secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Lucian Bode a fost intrebat, luni, ce parere are despre declarația lui Rareș Bogdan, care a spus, cu privire la șeful DSU,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat, luni, situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor, spunand ca nu a fost in regula ceea ce s-a intamplat. „Așa ceva este inadmisibil sa se mai intample”, a spus Lucian Bode. Intrebat daca Vlad Voiculescu ar trebui sa-și dea demisia, Bode a spus ca nu…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca, pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților la protestele anti-restricții, de marți seara, 644 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 368.350 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca pe langa amenzile date…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal, care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni. “Am dispus declansarea la nivelul tuturor structurilor Politiei…

- Ministrul Educației a anunțat intr-o conferința de presa noua structura a anului școar. Astfel, primul semestru va avea 14 saptamani in loc de 17, cum are in prezent, și se va incheia inainte de vacanța de iarna. Sorin Campeanu a recunoscut ca noua structura a primului semestru “va crea dificultati…

- Daca tematica examenelor naționale nu este adaptata la situația anului in curs ar fi o negare a evidenței, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu acordat luni dimineața Pro TV. Ministrul a aratat ca programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala va fi “puternic adaptata”…