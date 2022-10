Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o poveste de dragoste ca-n filme. Unde sunt cei doi indragostiți, dragostea plutește in aer! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze romantice, la cumparaturi. Iata cum o…

- Lucian Becali, nepotul patronului de la FCSB, a postat un mesaj dur dupa umilința cu Silkeborg, scor 0-5. „NU poți sa pacalești fotbalul la infinit, cel puțin nu in Europa”, a scris Lucian Becali pe contul personal de Facebook, in seara dezastrului din Conference League al roș-albaștrilor. Valeriu Aragaseala…

- Asta da, aroganța! Brigitte și Florin Pastrama și-au tras bolid de lux, in valoare de 150.000 de euro, și cara varza cu el. Se pare ca cei doi indragostiți sunt pregatiți sa puna muraturi, caci nu doar varza au carat cu mașina, ci și alte legume de toamna. Afaceristul și soția lui au fost surprinși…

- Virgil Ianțu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Asta pentru ca prezentatorul știe ce atuitudine sa adopte, dar și cum sa se pastreze un om cu capul pe umeri. Cu atat mai mult, știm ca Virgil Ianțu este un familist convins, asta pentru ca acesta foarte rar este vazut…

- Kamara a fost surprins alaturi de fiul sau și de o bruneta misterioasa care parea sa fie extrem de familiarizata cu baiețelul artistului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei trei in timp ce au mers la cumparaturi intr-un centru comercial din…

- Ștefan Lungu nu o duce deloc rau dupa divorțul de Anca Lungu. Relația cu iubita lui pare sa mearga din ce in ce mai bine, pentru ca cei doi formeaza o echipa perfecta la cumparaturi pentru haine de bebeluși. Vezi cum au fost surprinși cei doi de catre paparazzii SpyNews.ro!

- O simpla sesiune de cumparaturi ii da serioase batai de cap lui Iulian Miu. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce incerca sa decida ce articol vestimentar sa cumpere pentru un copil.

- Aminata este una dintre femeile norocoase! Nu numai ca nu da impresia ca și-a adus soțul cu forța la cumparaturi, ci chiar pare ca barbatul ei este implicat la fiecare pas. La fel ca ultima data cand i-au surprins paparazzii SpyNews.ro, cei doi arata ca doi indragostiți la inceput de relație.